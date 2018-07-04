Молния ударила в пассажирский самолёт в аэропорту Цюриха

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В аэропорту Цюриха в самолёт "Боинг-737-800" авиакомпании SunExpress ударила молния.

Как передает Report, предупреждение об ухудшении погоды в Цюрихе появилось ещё 2 июля.

3 июля в городе прошёл сильный град. Сообщалось о повреждениях автомобилей и кровли некоторых домов.

Из-за непогоды самолёты некоторое время не могли вылететь. Также молнии несколько раз ударили в здание аэропорта, передаёт издание 20 Minutes со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Соню Цохлинг.

Самолёт, готовящийся к вылету в Анталью, не был повреждён после удара молнии, и рейс состоялся без трудностей.