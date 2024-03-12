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Молдова представила вино, созданное искусственным интеллектом

Молдова представила вино, созданное искусственным интеллектом Молдова представила на международной выставке ProWein2024 в Дюссельдорфе вино, которое впервые в истории страны было создано с помощью искусственного интеллекта.
Другие страны
12 марта 2024 г. 00:18
Молдова представила вино, созданное искусственным интеллектом

Молдова представила на международной выставке ProWein2024 в Дюссельдорфе вино, которое впервые в истории страны было создано с помощью искусственного интеллекта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

"Этот год стал историческим для виноделия в Молдове - выпущено революционное вино Chelaris, созданное с помощью искусственного интеллекта. Этот продукт - результат многовекового винодельческого наследия страны и самых передовых технологий. Вино представлено на выставке ProWein2024 в Дюссельдорфе", - отмечается в заявлении.

Новый винодельческий продукт стал результатом пилотного проекта, начавшегося год назад при участии представителей Технического университета Молдовы под эгидой Национального офиса винограда и вина (ONVV). Виртуальному энологу Chelaris было поручено создать репрезентативное вино для Молдавии, предоставив детали и подробные протоколы, касающиеся даты начала периода сбора винограда, процесса ферментации, фильтрации, розлива, консервации и продвижения, на основе всех данных, собранных за последние пять лет из опытно-демонстрационных партий ONVV. Таким образом были получены два купажных вина, состоящие из сортов Фетяска Албэ, Фетяска Регалэ и Виорика для белого вина и купаж Фетяска Нягрэ из трех разных опытно-демонстрационных партий для красного вина. Вино было выпущено ограниченной серией 150 бутылок и будет в дальнейшем производиться на винодельне Prowein.

В выставке, которая ежегодно проводится в Дюссельдорфе, приняло участие более полусотни ведущих молдавских производителей вина. Виноделие одна из ключевых отраслей республики, которая импортирует свои вина в более чем в 70 стран мира.

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