О нас

Британской контрразведке поручили сосредоточиться на шпионах из Ирана, КНР и РФ

Британской контрразведке поручили сосредоточиться на шпионах из Ирана, КНР и РФ Правительство Великобритании распорядилось, чтобы национальная служба контрразведки МИ-5 сконцентрировала свои усилия в первую очередь на борьбе не с терроризмом, а со шпионами из Ирана, Китая и России.
Другие страны
2 июня 2024 г. 04:49
Британской контрразведке поручили сосредоточиться на шпионах из Ирана, КНР и РФ

Правительство Великобритании распорядилось, чтобы национальная служба контрразведки МИ-5 сконцентрировала свои усилия в первую очередь на борьбе не с терроризмом, а со шпионами из Ирана, Китая и России.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на правительственные источники.

По их информации, конфликт в Украине, растущее число китайских агентов, якобы действующих в Соединенном Королевстве, и предполагаемое использование Ираном организованной преступности для давления на политических оппонентов за рубежом привели к тому, что фокус внимания МИ-5 сместился.

Как рассказал собеседник издания, министры попросили спецслужбу "перенести большую часть своих усилий на угрозу шпионажа, особенно на угрозу, исходящую от таких государств, как Китай, Россия, а в последнее время также от Ирана". Источник газеты пояснил, что "борьба с терроризмом не была объявлена неприоритетной", но стала не основным, а параллельным предметом внимания. "Их рабочая нагрузка определенно сместилась в этом направлении", - отметил собеседник The Daily Telegraph.

Он пояснил, что интерес со стороны России к Великобритании якобы обусловлен активной поддержкой Лондоном Киева. "Чем активнее ты начинаешь участвовать, тем больше ты оказываешься в центре внимания", - сказал источник.

Газета также утверждает, что агенты Китая, якобы ведущие шпионаж в Великобритании, не поддаются исчислению. Источники в разведывательной сфере сообщили изданию, что китайские агенты присутствуют в научной среде (причем как студенты, так и преподаватели), в бизнесе и даже в мире искусства.

В статье приводится мнение другого правительственного источника, который заявил, что лишь в посольстве КНР в Великобритании якобы действуют до 20 шпионов, а "число агентов, гражданских лиц, завербованных китайскими разведслужбами, может составлять сотни тысяч".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
28 мая 2024 г. 00:00
Президент и первая леди приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии ТЦ Crescent Mall в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в презентации проекта "Crescent Bay" и открытии ТЦ "Crescent Mall" в Баку
27 мая 2024 г. 18:26
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
27 мая 2024 г. 09:29
В бакинском дачном массиве отключат воду
В бакинском дачном массиве отключат воду
28 мая 2024 г. 15:05
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
26 мая 2024 г. 15:17
Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд
Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд
29 мая 2024 г. 05:11
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
31 мая 2024 г. 11:23
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi