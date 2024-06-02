Канада намерена присоединиться к инициативе США по оборонной промышленности в Азии

Канада присоединится к инициативе по укреплению устойчивости оборонной промышленности в Индо-Тихоокеанском регионе, о которой ранее рассказал глава Пентагона Ллойд Остин.

Канада присоединится к инициативе по укреплению устойчивости оборонной промышленности в Индо-Тихоокеанском регионе, о которой ранее рассказал глава Пентагона Ллойд Остин.

Как передает Report , об этом сообщил министр обороны Уильям Блэр, выступая на международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Я рад объявить, что Канада присоединится к новой инициативе по обеспечению устойчивости оборонно-промышленной базы в Индо-Тихоокеанском регионе, которую на этой конференции озвучил министр обороны США Остин", - сказал он.

Как ранее проинформировала пресс-служба Пентагона, 31 мая Остин на форуме в Сингапуре представил "заявление о принципах укрепления сотрудничества в военно-промышленной сфере в Индо-Тихоокеанском регионе" с союзниками Вашингтона по всему миру. "Вместе с нашими друзьями в регионе мы ломаем государственные преграды и лучшим образом интегрируем наши ВПК", - подчеркнул он.