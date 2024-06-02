Министры обороны Южной Кореи и США осудили провокационные действия КНДР

Министры обороны Республики Корея и США Син Вон Сик и Ллойд Остин на встрече на полях форума "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре осудили КНДР за "провокационные действия", пообещав решительный ответ.

Министры обороны Республики Корея и США Син Вон Сик и Ллойд Остин на встрече на полях форума "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре осудили КНДР за провокационные действия, пообещав решительный ответ.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Главы оборонных ведомств раскритиковали КНДР за "продолжающиеся ракетные провокации и угрожающую риторику, безрассудные действия, провоцирующие напряженность в регионе". Они отметили, что неудачная попытка запуска разведывательного спутника 27 мая нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Южная Корея и США осудили отправку шаров с мусором из КНДР как нарушение условий перемирия в Корейской войне.

Син Вон Сик и Ллойд Остин также утверждают, что торговля оружием между РФ и КНДР и передача российских технологий Пхеньяну "подрывают мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Корейский полуостров". Они обещали "строго реагировать" на это.