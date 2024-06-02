В Сомали потребовали от Эфиопии вывести войска с сомалийской территории до конца года

Правительство Сомали потребовало от Эфиопии вывести свои войска с сомалийской территории до конца 2024 года.

Правительство Сомали потребовало от Эфиопии вывести свои войска с сомалийской территории до конца 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил советник президента Сомали по национальной безопасности Хусейн Моалим, слова которого приводит сомалийский портал GAROWE.

К такому решению привело значительное ухудшение двусторонних отношений. К тому же, речь идет о намерении Могадишо укрепить свой суверенитет и усилить контроль над решением проблем внутренней безопасности.

Войска Эфиопии наряду с воинскими контингентами некоторых других стран Африки были введены в Сомали в 2005 году по просьбе правительства этой страны для оказания помощи в стабилизации обстановки в стране и для борьбы с террористической организацией "Аш-Шабаб". Тогда экстремисты контролировали столицу и почти всю территорию страны, а созданное при поддержке США временное правительство базировалось в Кении.

Обстановка коренным образом изменилась. Сомали во многом восстановила институты власти после развала страны в 90-е годы, правительство контролирует обстановку в Могадишо и во многих регионах, созданы боеспособные ВС и силы безопасности. Из страны намечен вывод миротворцев Африканского союза (АС), частью которых был эфиопский контингент. Однако наблюдатели опасаются, что вывод войск АС может повлечь за собой ухудшение обстановки с безопасностью в стране.

Кризис в отношениях между Сомали и Эфиопией возник после того, как 1 января премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и глава полуавтономного региона Сомали - Сомалиленда Муса Бихи Абди заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа Эфиопии к морским портам.

Сомалиленд предоставил Эфиопии возможность создать на своей территории базу ВМС в обмен на признание в качестве суверенного государства.