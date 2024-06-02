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Камерун более чем втрое увеличил закупки оружия из-за угроз безопасности

Камерун более чем втрое увеличил закупки оружия из-за угроз безопасности Камерун более чем втрое увеличил закупки вооружений из-за растущих угроз безопасности страны.
Другие страны
2 июня 2024 г. 04:18
Камерун более чем втрое увеличил закупки оружия из-за угроз безопасности

Камерун более чем втрое увеличил закупки вооружений из-за растущих угроз безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Ecofin.

В первую очередь к угрозам относят активность сепаратистских формирований на англоязычном западе страны и вторжения террористов группировки "Боко харам" на севере из соседней Нигерии,

В 2023 году Камерун израсходовал 5,5 млрд африканских франков (более $900 млн) на импорт оружия, боеприпасов и вспомогательного снаряжения по сравнению с 1,7 млрд африканских франков (менее $300 млн) за предыдущий аналогичный период, пишет портал со ссылкой на данные Национального статистического института.

Одновременно страна ставит задачу развивать национальную оборонную промышленность, чтобы снизить расходы на импорт в этой сфере. Министр-делегат при президенте, ответственный за оборону, Жозеф Бети-Асомо, выступая в парламенте, недавно объявил о планах строительства совместно с Турцией завода по производству боеприпасов в Гаруа на севере страны.

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