Число жертв ливней и наводнений в Бразилии превысило 170

Число жертв наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии достигло 171.

Число жертв наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии достигло 171.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, такие данные приводит служба гражданской обороны региона.

В сводке отмечается, что в результате сильнейших осадков и наводнений, продолжающихся с начала мая, без вести пропавшим все еще числятся 43 человека. С начала наводнений почти 618 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома.

Всего из-за удара стихии пострадали около 2,4 млн человек, бедствие затронуло в штате 475 муниципалитетов из 497.

Напомним, что ранее сообщалось о 166 погибших.