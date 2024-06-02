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Число жертв ливней и наводнений в Бразилии превысило 170

Число жертв ливней и наводнений в Бразилии превысило 170 Число жертв наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии достигло 171.
Другие страны
2 июня 2024 г. 08:26
Число жертв ливней и наводнений в Бразилии превысило 170

Число жертв наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии достигло 171.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, такие данные приводит служба гражданской обороны региона.

В сводке отмечается, что в результате сильнейших осадков и наводнений, продолжающихся с начала мая, без вести пропавшим все еще числятся 43 человека. С начала наводнений почти 618 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома.

Всего из-за удара стихии пострадали около 2,4 млн человек, бедствие затронуло в штате 475 муниципалитетов из 497.

Напомним, что ранее сообщалось о 166 погибших.

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