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В CENTCOM сообщили об обстреле хуситами эсминца ВМС США

В CENTCOM сообщили об обстреле хуситами эсминца ВМС США Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" запустило две противокорабельные ракеты в сторону эсминца ВМС США USS Gravely в Красном море, они были сбиты.
Другие страны
2 июня 2024 г. 08:01
В CENTCOM сообщили об обстреле хуситами эсминца ВМС США

Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" запустило две противокорабельные ракеты в сторону эсминца ВМС США USS Gravely в Красном море, они были сбиты.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.

"Между 19:00 и 23:30 силы CENTCOM успешно сбили две противокорабельные баллистические ракеты в южной части Красного моря. Ракеты были пущены в сторону USS Gravely, и были уничтожены в рамках самообороны", - говорится в сообщении.

Ранее телеканал Al Masirah передавал, что мятежники дважды за сутки атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower ("Дуайт Эйзенхауэр") в Красном море.

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