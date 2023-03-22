Молдова и Румыния запустят в апреле режим совместного контроля на границе

Молдова и Румыния запускают в апреле режим совместного контроля на самом крупном контрольно-пропускном пункте общей границы "Леушены - Албица".

Молдова и Румыния запускают в апреле режим совместного контроля на самом крупном контрольно-пропускном пункте общей границы "Леушены - Албица".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду глава МВД Молдовы Анна Ревенко в эфире местного телеканала RLIVE.

"Новый режим работы наиболее востребованного пункта пересечения границы позволит сократить время ожидания. Переговоры о таком режиме обычно занимают годы, но правительство Молдовы ускоренно утвердило соглашение с Румынией. Мы уверены, что коллеги из Румынии также ускорят процесс, чтобы к пасхальным праздникам этот режим уже действовал", - сказала Ревенко. Она отметила, что пограничники и таможенники двух стран уже согласовали схему совместной работы.

Министр также сообщила, что из-за возросшей за прошедший год нагрузки на границе правительство Молдовы решило ввести совместные режимы и на других пунктах, ускорить строительство нового пункта пропуска "Леова - Бумбэта".