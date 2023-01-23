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Мишель ожидает возобновления дискуссий в ЕС по замороженным активам РФ

Мишель ожидает возобновления дискуссий в ЕС по замороженным активам РФ Глава Европейского совета Шарль Мишель рассчитывает, что лидеры стран Евросоюза "придадут новый импульс" дискуссиям о направлении средств из замороженных активов Банка России на поддержку Украины.
Другие страны
23 января 2023 г. 11:44
Мишель ожидает возобновления дискуссий в ЕС по замороженным активам РФ

Глава Европейского совета Шарль Мишель рассчитывает, что лидеры стран Евросоюза "придадут новый импульс" дискуссиям о направлении средств из замороженных активов Банка России на поддержку Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

По его словам, существует "серьезная политическая заинтересованность в том, чтобы добиться прогресса и решить этот вопрос".

По данным ЕК, страны ЕС заморозили 300 млрд евро активов Центробанка РФ и до 20 млрд евро активов российских бизнесменов.

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Версия на азербайджанском языке Aİ-də Rusiyanın dondurulmuş aktivləri ilə bağlı müzakirələrin bərpası gözlənilir
Версия на английском языке Michel expects resumption of discussions on Russia's frozen assets in EU

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