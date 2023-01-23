Мишель ожидает возобновления дискуссий в ЕС по замороженным активам РФ

Глава Европейского совета Шарль Мишель рассчитывает, что лидеры стран Евросоюза "придадут новый импульс" дискуссиям о направлении средств из замороженных активов Банка России на поддержку Украины.

Глава Европейского совета Шарль Мишель рассчитывает, что лидеры стран Евросоюза "придадут новый импульс" дискуссиям о направлении средств из замороженных активов Банка России на поддержку Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

По его словам, существует "серьезная политическая заинтересованность в том, чтобы добиться прогресса и решить этот вопрос".

По данным ЕК, страны ЕС заморозили 300 млрд евро активов Центробанка РФ и до 20 млрд евро активов российских бизнесменов.