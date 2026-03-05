Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Минздрав Ливана: Число погибших в результате израильских атак возросло до 8 человек

    Другие страны
    • 05 марта, 2026
    • 14:17
    Минздрав Ливана: Число погибших в результате израильских атак возросло до 8 человек

    В Ливане число погибших в результате израильской атаки возросло до 8 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает национальное информагентство Ливана со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

    Отмечается, что в результате атаки на автомобиль недалеко от города Захле на востоке Ливана погибли два человека, таким образом, число погибших возросло до восьми.

    Кроме того, в результате последнего нападения также два человека получили ранения.

    эскалация на Ближнем Востоке Ливан Операция США и Израиля против Ирана
    Livanda İsrailin hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 8 nəfərə çatıb
