Минздрав Ливана: Число погибших в результате израильских атак возросло до 8 человек

В Ливане число погибших в результате израильской атаки возросло до 8 человек.

Как передает Report, об этом сообщает национальное информагентство Ливана со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что в результате атаки на автомобиль недалеко от города Захле на востоке Ливана погибли два человека, таким образом, число погибших возросло до восьми.

Кроме того, в результате последнего нападения также два человека получили ранения.