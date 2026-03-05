Минздрав Ливана: Число погибших в результате израильских атак возросло до 8 человек
- 05 марта, 2026
- 14:17
В Ливане число погибших в результате израильской атаки возросло до 8 человек.
Как передает Report, об этом сообщает национальное информагентство Ливана со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Отмечается, что в результате атаки на автомобиль недалеко от города Захле на востоке Ливана погибли два человека, таким образом, число погибших возросло до восьми.
Кроме того, в результате последнего нападения также два человека получили ранения.
