Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Минобороны Сирии объявило о прекращении огня на северо-востоке страны

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 20:27
    Минобороны Сирии объявило о прекращении огня на северо-востоке страны

    Минобороны в переходном правительстве Сирии объявило о введении режима прекращения огня на северо-востоке страны в связи с новым соглашением с курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС).

    Как передает Report, согласно заявлению ведомства, оно вступает в силу с 20:00 по местному времени (21:00 по бакинскому времени) 20 января".

    "Данное решение будет оставаться в силе в течение четырех дней в соответствии с договоренностями, объявленными сирийским правительством и СДС", - отмечается в заявлении.

    Сирия прекращение огня

    Последние новости

    20:39

    Хачатурян: Лидеры Армении и Азербайджана выбрали путь мира и благополучия

    В регионе
    20:27

    Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии" в Давосе

    Внешняя политика
    20:27

    Минобороны Сирии объявило о прекращении огня на северо-востоке страны

    Другие страны
    20:21

    Хачатурян: Важно открытие границ между Арменией и Турцией

    В регионе
    20:01

    Вучич: Страны Кавказа стали ключевыми посредниками между Европой и Азией

    Другие страны
    19:59

    Euronews: Память о советской резне становится ключевым фактором в стремлении Азербайджана к независимости

    Внутренняя политика
    19:58

    Ильхам Алиев: Азербайджан выстраивает хорошие отношения с многочисленными партнерами

    Внешняя политика
    19:57

    Президент: Азербайджан является важной частью Евразийского региона

    Внешняя политика
    19:55

    Ильхам Алиев: Армения запросила транзит грузов через Азербайджан в Россию

    Внешняя политика
    Лента новостей