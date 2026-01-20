Минобороны Сирии объявило о прекращении огня на северо-востоке страны
Другие страны
- 20 января, 2026
- 20:27
Минобороны в переходном правительстве Сирии объявило о введении режима прекращения огня на северо-востоке страны в связи с новым соглашением с курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС).
Как передает Report, согласно заявлению ведомства, оно вступает в силу с 20:00 по местному времени (21:00 по бакинскому времени) 20 января".
"Данное решение будет оставаться в силе в течение четырех дней в соответствии с договоренностями, объявленными сирийским правительством и СДС", - отмечается в заявлении.
