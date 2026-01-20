Минобороны Сирии объявило о прекращении огня на северо-востоке страны

Минобороны в переходном правительстве Сирии объявило о введении режима прекращения огня на северо-востоке страны в связи с новым соглашением с курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС).

Как передает Report, согласно заявлению ведомства, оно вступает в силу с 20:00 по местному времени (21:00 по бакинскому времени) 20 января".

"Данное решение будет оставаться в силе в течение четырех дней в соответствии с договоренностями, объявленными сирийским правительством и СДС", - отмечается в заявлении.