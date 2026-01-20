İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Suriyanın Müdafiə Nazirliyi ölkənin şimal-şərqində atəşkəs elan edib

    Digər ölkələr
    • 20 yanvar, 2026
    • 21:10
    Suriyanın Müdafiə Nazirliyi ölkənin şimal-şərqində atəşkəs elan edib

    Suriyanın keçid hökumətinin Müdafiə Nazirliyi kürdlərin koalisiyası olan "Suriya Demokratik Qüvvələri" (SDQ) ilə yeni razılaşma ilə əlaqədar olaraq ölkənin şimal-şərqində atəşkəs elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, nazirliyin açıqlamasına görə, atəşkəs 20 yanvar yerli vaxtla saat 20:00-da (Bakı vaxtı ilə saat 21:00) qüvvəyə minib.

    "Bu qərar Suriya hökuməti və SDQ tərəfindən elan edilən razılaşmalara uyğun olaraq dörd gün qüvvədə qalacaq", - bəyanatda deyilir.

    Suriya Müdafiə Nazirliyi "Suriya Demokratik Qüvvələri" atəşkəs
    Минобороны Сирии объявило о прекращении огня на северо-востоке страны

    Son xəbərlər

    21:26

    Makron: Avropa Rusiya ilə dialoq aparmaq imkanını heç kimə güzəştə getməməlidir

    Digər ölkələr
    21:12

    Xaçatryan: Ermənistan və Azərbaycan liderləri sülh ilə rifah yolunu seçiblər

    Region
    21:10

    Suriyanın Müdafiə Nazirliyi ölkənin şimal-şərqində atəşkəs elan edib

    Digər ölkələr
    21:06

    Prezident: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi unikal haldır

    Xarici siyasət
    21:01
    Foto

    İlham Əliyev Davosda "BlackRock" və "Global Infrastructure Partners"in rəsmiləri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    21:00

    Türkiyə - Yunanıstan siyasi dialoqunun növbəti mərhələsi keçirilib

    Region
    20:47

    Xaçatryan: Ermənistan ilə Türkiyə arasında sərhədlərin açılması vacibdir

    Region
    20:46

    İlham Əliyev: Azərbaycan çoxsaylı tərəfdaşlarla yaxşı münasibətlər qurur

    Xarici siyasət
    20:39

    Cəlilabadın bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişi təmin olunub

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti