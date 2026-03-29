    Минобороны Саудовской Аравии заявило о нейтрализации более 10 дронов

    В Министерстве обороны Саудовской Аравии заявили о нейтрализации в возудшном пространстве страны 12 дронов.

    Как сообщает Report, заявление саудовского оборонного ведомства приводит турецкий телеканал Haber Global.

    "За последние 24 часа система противовоздушной обороны обезвредила 12 дронов", - говорится в сообщении.

    Информация о точных целях ударов БПЛА и причиненном ущербе не предоставляется.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

    Səudiyyə Ərəbistanına son sutkada 12 PUA hücumu olub

