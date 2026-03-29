Минобороны Саудовской Аравии заявило о нейтрализации более 10 дронов

В Министерстве обороны Саудовской Аравии заявили о нейтрализации в возудшном пространстве страны 12 дронов.

Как сообщает Report, заявление саудовского оборонного ведомства приводит турецкий телеканал Haber Global.

"За последние 24 часа система противовоздушной обороны обезвредила 12 дронов", - говорится в сообщении.

Информация о точных целях ударов БПЛА и причиненном ущербе не предоставляется.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.