Минобороны Ирака: Семь военных погибли в результате авиаудара по госпиталю в Анбаре

Минобороны Ирака сообщило о совершении авиаудара по военному госпиталю в провинции Анбар (запад страны), погибли 7 военных.

Как передает Report, об этом сообщает AP со ссылкой на Минобороны Ирака.

Сообщается, что в результате удара также получили ранения еще 13 военных.

В ведомстве не предоставили дополнительных подробностей об ударе.

Также не уточняется кем был нанесен авиаудар.