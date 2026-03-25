Минобороны Ирака: Семь военных погибли в результате авиаудара по госпиталю в Анбаре
- 25 марта, 2026
- 13:03
Минобороны Ирака сообщило о совершении авиаудара по военному госпиталю в провинции Анбар (запад страны), погибли 7 военных.
Как передает Report, об этом сообщает AP со ссылкой на Минобороны Ирака.
Сообщается, что в результате удара также получили ранения еще 13 военных.
В ведомстве не предоставили дополнительных подробностей об ударе.
Также не уточняется кем был нанесен авиаудар.
