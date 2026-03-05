Минобороны Франции: Мы направили в ОАЭ шесть дополнительных Rafale

Франция направила в ОАЭ шесть дополнительных истребителей Rafale для обеспечения безопасности страны.

Как передает Report, об этом заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен радиостанции RTL.

"У нас есть истребители Rafale, которые уже находились в ОАЭ. В рамках нашего соглашения в Арабские Эмираты были отправлены еще шесть", - отметила она.

Министр также объявила о новой эвакуации французских граждан, оказавшихся в затруднительном положении на Ближнем Востоке.

"На Ближнем Востоке проживает 400 тыс. человек. Мы очень обеспокоены судьбой наших граждан. Некоторые из них обращались к нам за поддержкой, другие - с просьбой о возвращении. Все это ежедневно решается нашими командами", - продолжила она, отметив, что эвакуация проводится в порядке приоритета, начиная с уязвимых групп населения, пожилых людей или несовершеннолетних без сопровождения.