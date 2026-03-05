Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Минобороны Франции: Мы направили в ОАЭ шесть дополнительных Rafale

    Другие страны
    • 05 марта, 2026
    • 17:26
    Минобороны Франции: Мы направили в ОАЭ шесть дополнительных Rafale

    Франция направила в ОАЭ шесть дополнительных истребителей Rafale для обеспечения безопасности страны.

    Как передает Report, об этом заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен радиостанции RTL.

    "У нас есть истребители Rafale, которые уже находились в ОАЭ. В рамках нашего соглашения в Арабские Эмираты были отправлены еще шесть", - отметила она.

    Министр также объявила о новой эвакуации французских граждан, оказавшихся в затруднительном положении на Ближнем Востоке.

    "На Ближнем Востоке проживает 400 тыс. человек. Мы очень обеспокоены судьбой наших граждан. Некоторые из них обращались к нам за поддержкой, другие - с просьбой о возвращении. Все это ежедневно решается нашими командами", - продолжила она, отметив, что эвакуация проводится в порядке приоритета, начиная с уязвимых групп населения, пожилых людей или несовершеннолетних без сопровождения.

    эскалация на Ближнем Востоке Франция ОАЭ истребители Rafale
    Fransa Müdafiə Nazirliyi: BƏƏ-yə əlavə altı "Rafale" qırıcısı göndərmişik
