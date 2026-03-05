İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Fransa Müdafiə Nazirliyi: BƏƏ-yə əlavə altı "Rafale" qırıcısı göndərmişik

    Digər ölkələr
    • 05 mart, 2026
    • 17:43
    Fransa Müdafiə Nazirliyi: BƏƏ-yə əlavə altı Rafale qırıcısı göndərmişik

    Fransa öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə əlavə altı "Rafale" qırıcısı göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransanın müdafiə naziri Katrin Votren RTL radiostansiyasına bildirib.

    "Bizim artıq BƏƏ-də "Rafale" qırıcılarımız var. Razılaşmamız çərçivəsində Ərəb Əmirliklərinə daha altı qırıcı göndərilib", - o qeyd edib.

    Nazir həmçinin Yaxın Şərqdə çətin vəziyyətdə qalan Fransa vətəndaşlarının yeni təxliyəsini elan edib.

    "Yaxın Şərqdə 400 min insan yaşayır. Biz vətəndaşlarımızın taleyindən çox narahatıq. Onlardan bəziləri dəstək almaq, digərləri isə geri qayıtmaq xahişi ilə bizə müraciət ediblər. Bütün bunlar komandalarımız tərəfindən gündəlik olaraq həll edilir", - o bildirib.

    K.Votren qeyd edib ki, ilk növbədə, əhalinin həssas qrupları, yaşlılar və ya müşayiətsiz olan yetkinlik yaşına çatmamış şəxslər təxliyə olunur.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Fransa "Rafale" qırıcı təyyarəsi
    Минобороны Франции: Мы направили в ОАЭ шесть дополнительных Rafale

