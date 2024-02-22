Минобороны Дании: Летом передадим Украине первые истребители F-16

Дания летом передаст Украине первые истребители F-16.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил глава Минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен.
"Мы передадим первые истребители F-16 Украине этим летом. В новый пакет помощи Киеву войдут средства ПВО, дроны и 15 тыс. артиллерийских снарядов", - сказал он.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.