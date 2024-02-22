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Минобороны Дании: Летом передадим Украине первые истребители F-16

Минобороны Дании: Летом передадим Украине первые истребители F-16 Дания летом передаст Украине первые истребители F-16.
Другие страны
22 февраля 2024 г. 15:56
Минобороны Дании: Летом передадим Украине первые истребители F-16

Дания летом передаст Украине первые истребители F-16.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил глава Минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

"Мы передадим первые истребители F-16 Украине этим летом. В новый пакет помощи Киеву войдут средства ПВО, дроны и 15 тыс. артиллерийских снарядов", - сказал он.

Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.

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Версия на английском языке Denmark to transfer first F-16 fighters to Ukraine in summer
Версия на азербайджанском языке Danimarka F-16 qırıcılarını Ukraynaya yayda verəcək

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