Минобороны Дании: Летом передадим Украине первые истребители F-16

Дания летом передаст Украине первые истребители F-16.

Дания летом передаст Украине первые истребители F-16.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил глава Минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

"Мы передадим первые истребители F-16 Украине этим летом. В новый пакет помощи Киеву войдут средства ПВО, дроны и 15 тыс. артиллерийских снарядов", - сказал он.

Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.