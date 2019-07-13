Минобороны РФ показало отправку первой партии С-400 в Турцию

Министерство обороны РФ опубликовало видео, демонстрирующее отправку в Турцию первой партии российских зенитных ракетных систем С-400.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий видеоролик размещен на официальном канале оборонного ведомства в YouTube.

В описании к видео сообщается, что реализация поставок идет в соответствии с договоренностями о совершенствовании турецкой системы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что первая партия элементов в рамках контракта по ЗРС С-400 доставлена на авиабазу Мюртед в Анкаре. По данным турецкого Управления оборонной промышленности, поставки других элементов будут продолжены в ближайшее время.

Первые сообщения о переговорах Москвы и Анкары о поставках ЗРС С-400 появились осенью 2016 года.