Министры обороны Украины и ФРГ обсудили наращивание поставок ракет IRIS-T

Министры обороны Украины и Германии Михаил Федоров и Борис Писториус обсудили дальнейшее развитие программы Patriot, а также наращивание поставок ракет IRIS-T и артиллерийских боеприпасов повышенной дальности.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом Федоров написал в телеграм-канале.

"Провел разговор с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Поблагодарил за переданные две системы Patriot осенью прошлого года и готовность направлять дополнительные ресурсы на беспилотные системы для наших воинов", - сказал он.

По его словам, усиление противовоздушной обороны остается приоритетом для Украины, переданные системы ПВО IRIS-T и Patriot, а также участие Германии в проекте PURL по закупке американского вооружения помогали сегодня ночью отражать российские удары.

"Также обсудили дальнейшее развитие программы Patriot Украины и необходимых проектов для обеспечения долгосрочных поставок ракет для наших систем Patriot. Параллельно сосредоточились на развитии ракеты IRIS-T как одной из центральных на вооружение Украины и наращивании поставок", - сообщил Федоров.

Также министры обсудили участие Германии в инновационном проекте по развитию дронно-штурмовых подразделений в ВСУ. "Уже имеем успешные операции на фронте и готовы делиться этим практическим опытом с немецкими военными. Еще одно важное направление сотрудничества - артиллерийские боеприпасы повышенной дальности. Подчеркнул важность поставки именно дальнобойных артвыстрелов для эффективной работы артиллерии в условиях дронной kill-zone. Важный приоритет для Украины - продолжить взносы ФРГ в Чешскую инициативу", - добавил украинский министр обороны.

Он также отметил, что Германия сейчас - один из ключевых партнеров Украины в сфере безопасности и обороны. "На сегодняшний день вклад страны составляет более 30% всех объявленных объемов безопасности помощи Украине на 2026 год", - сказал Федоров. Он выразил благодарность Германии за важную системную помощь Украине и лично Борису Писториусу - за лидерство и последовательные усилия для усиления обороны Украины.