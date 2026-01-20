Ukrayna və Almaniya müdafiə nazirləri IRIS-T raketlərinin tədarükünün artırılmasını müzakirə ediblər

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    21 yanvar, 2026
    Ukrayna və Almaniyanın müdafiə nazirləri Mixaylo Fedorov və Boris Pistorius "Patriot" proqramının daha da inkişaf etdirilməsini, eləcə də IRIS-T raketlərinin və uzaq mənzilli artilleriya sursatlarının tədarükünün artırılmasını müzakirə ediblər.

    "Report"un Ukrayna mətbuatına istinadən məlumatına görə, M.Fedorov bu barədə teleqram kanalında yazıb.

    "Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistoriusla danışdım. Ötən il payız təhvil verilən iki "Patriot" sistemi və döyüşçülərimiz üçün pilotsuz sistemlərə əlavə resurslar ayırmaq istəyinə görə ona təşəkkür etdim", - o bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hava hücumundan müdafiənin gücləndirilməsi Ukrayna üçün prioritet olaraq qalır. Təhvil verilən IRIS-T və "Patriot" hava hücumundan müdafiə sistemləri, eləcə də Almaniyanın Amerika silahlarının alınması üçün PURL layihəsində iştirakı dünən gecə Rusiyanın zərbələrini dəf etməyə kömək edib.

    "Biz həmçinin Ukraynanın "Patriot" proqramının daha da inkişaf etdirilməsini və "Patriot" sistemlərimiz üçün uzunmüddətli raket təchizatını təmin etmək üçün zəruri layihələri müzakirə etdik. Paralel olaraq Ukraynanın arsenalının əsas komponentlərindən biri kimi IRIS-T raketinin hazırlanmasına və təchizatın artırılmasına diqqət yetirdik", - M.Fedorov bildirib.

    Nazirlər həmçinin Almaniyanın Ukrayna Silahlı Qüvvələrində dron hücum bölmələrinin hazırlanması üzrə innovativ layihədə iştirakını müzakirə ediblər. "Biz artıq cəbhə xəttində uğurlu əməliyyatlar aparırıq və bu praktik təcrübəni Almaniya Ordusu ilə bölüşməyə hazırıq. Əməkdaşlığın digər vacib sahəsi uzun mənzilli artilleriya sursatlarıdır.

    Mən dronların öldürmə zonalarında artilleriyanın effektiv fəaliyyəti üçün uzun mənzilli artilleriya sursatlarının təchizatının vacibliyini vurğuladım. Ukrayna üçün əsas prioritet Almaniyanın Çexiya Təşəbbüsünə töhfələrini davam etdirməkdir", - Ukraynanın müdafiə naziri əlavə edib.

    O, həmçinin qeyd edib ki, Almaniya hazırda Ukraynanın təhlükəsizlik və müdafiə sektorlarında əsas tərəfdaşlarından biridir. "Bu gün ölkənin töhfəsi 2026-cı il üçün Ukraynaya elan edilmiş bütün təhlükəsizlik yardımlarının 30 %-dən çoxunu təşkil edir", - M.Fedorov deyib. O, Ukraynaya göstərdiyi mühüm sistemli yardıma görə Almaniyaya və şəxsən Boris Pistoriusa ölkəsinin müdafiəsini gücləndirmək üçün göstərdiyi liderliyə, ardıcıl səylərə görə minnətdarlığını bildirib.

