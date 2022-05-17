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Министры финансов G7 планируют выделить Украине 15 млрд евро

Министры финансов G7 планируют выделить Украине 15 млрд евро Министры финансов стран Группы семи (G7) хотят договориться о пакете помощи Украине на 15 млрд евро на встрече в Бонне на этой неделе.
Другие страны
17 мая 2022 г. 18:47
Министры финансов G7 планируют выделить Украине 15 млрд евро

Министры финансов стран Группы семи (G7) хотят договориться о пакете помощи Украине на 15 млрд евро на встрече в Бонне на этой неделе.

Как передает Report, об этом заявил высокопоставленный чиновник Германии в комментарии Reuters.

Пакет будет охватывать три месяца с краткосрочным финансированием преимущественно в виде грантов, которые, в отличие от ссуд, не нужно возвращать. Отмечается, что помощь нужна, поскольку доходы Украины упали.

США уже предложили оказать половину помощи в виде грантов на сумму 7,5 млрд евро. Министры G7 хотят согласовать совместное коммюнике на предстоящей встрече.

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Версия на английском языке G7 finance ministers plan € 15B in aid for Ukraine
Версия на азербайджанском языке G7-nin maliyyə nazirləri Ukraynaya 15 milyard avro ayırmağı planlaşdırır

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