Министры финансов G7 и G20 проведут встречи в Вашингтоне с 17 по 18 апреля

Министры финансов и главы центробанков стран Группы семи (G7) и Группы двадцати (G20) проведут отдельные встречи в Вашингтоне 17-18 апреля.
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"Мы встретимся с нашими друзьями из G7 в Вашингтоне 17 апреля, - сказал он. - Наша встреча будет проведена параллельно с совещанием министров финансов и глав центральных банков G20, которое пройдет там же 17 и 18 апреля".
Министр отметил, что намерен поднять на этих встречах вопрос о резком падении курса иены по отношению к доллару. Накануне он опустился до самого низкого уровня за последние 34 года. "Мы следим за этим процессом и примем надлежащие меры в случае необходимости", - сказал министр, намекнув на возможность интервенции на валютном рынке.
Встречи министров финансов и глав центробанков "семерки" и "двадцатки" будут приурочены к весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.