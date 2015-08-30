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    ​Министры Евросоюза проведут совещание по вопросам беженцев 14 сентября

    Одной из тем на заседании будет расширение списка безопасных стран пребывания

    Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ Министры внутренних дел и юстиции стран Евросоюза проведут экстренное совещание по вопросам мигрантов и беженцев 14 сентября в Брюсселе.

    Как передает Report, об этом сообщается в Twitter Люксембурга, председательствующего в Евросоюзе.

    Ожидается, что одной из тем на заседании будет расширение списка "безопасных стран пребывания".

    Кроме того, европейские страны планируют открыть к концу года пункты приема беженцев в Италии и Греции, где проблема размещения нелегальных мигрантов и беженцев стоит особенно остро.

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