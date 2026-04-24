Министр войны США: Блокада Ормуза продлится сколько потребуется

Блокада Ормузского пролива будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Как передает Report, об этом заявил министр войны США Пит Хегсет.

"Блокада подолжится столько, сколько потребуется, столько, сколько решит президент США Дональд Трамп. Итог остается неизменным: Иран никогда не получит ядерное оружие. Выбор за ними, но в условиях этой блокады время работает против них", - сказал Хегсет.

Он подчеркнул, что президент Трамп санкционировал действия ВМС США по уничтожению любых иранских скоростных катеров, которые попытаются устанавливать мины или нарушать судоходство через Ормуз.

Подводя итог, Хегсет отметил, что власти Ирана имеют исторический шанс заключить серьезное соглашение, и теперь все зависит от решений Тегерана.

"В любом случае Министерство обороны США готово к дальнейшему развитию событий - полностью мобилизовано и приведено в боевую готовность", - заключил он.