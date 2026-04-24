ABŞ müharibə naziri: Hörmüzün blokadası lazım olduğu qədər davam edəcək
- 24 aprel, 2026
- 16:29
Hörmüz boğazının blokadası lazım olduğu qədər davam edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin müharibə naziri Pit Heqset bəyan edib.
"Blokada lazım olduğu qədər, ABŞ Prezidenti Donald Trampın qərar verdiyi müddətədək davam edəcək. Nəticə dəyişməz olaraq qalır: İran heç vaxt nüvə silahı əldə etməyəcək. Seçim onlarındır, lakin bu blokada şəraitində vaxt onların əleyhinə işləyir", - Heqset deyib.
O vurğulayıb ki, Prezident Tramp Hörmüz boğazında minalar yerləşdirməyə və ya gəmiçiliyə mane olmağa cəhd edən istənilən İran katerini məhv etmək üçün ABŞ Hərbi-Dəniz Qüvvələrinin əməliyyatlarına icazə verib.
Heqset qeyd edib ki, İran hakimiyyəti ciddi razılaşma bağlamaq üçün tarixi şansa malikdir və indi hər şey Tehranın qərarlarından asılıdır.
"İstənilən halda ABŞ Müdafiə Nazirliyi hadisələrin gələcək inkişafına hazırdır - tam səfərbər edilib və döyüş hazırlığı vəziyyətindədir", - o vurğulayıb.