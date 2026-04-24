    ABŞ müharibə naziri: Hörmüzün blokadası lazım olduğu qədər davam edəcək

    Digər ölkələr
    • 24 aprel, 2026
    • 16:29
    ABŞ müharibə naziri: Hörmüzün blokadası lazım olduğu qədər davam edəcək

    Hörmüz boğazının blokadası lazım olduğu qədər davam edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin müharibə naziri Pit Heqset bəyan edib.

    "Blokada lazım olduğu qədər, ABŞ Prezidenti Donald Trampın qərar verdiyi müddətədək davam edəcək. Nəticə dəyişməz olaraq qalır: İran heç vaxt nüvə silahı əldə etməyəcək. Seçim onlarındır, lakin bu blokada şəraitində vaxt onların əleyhinə işləyir", - Heqset deyib.

    O vurğulayıb ki, Prezident Tramp Hörmüz boğazında minalar yerləşdirməyə və ya gəmiçiliyə mane olmağa cəhd edən istənilən İran katerini məhv etmək üçün ABŞ Hərbi-Dəniz Qüvvələrinin əməliyyatlarına icazə verib.

    Heqset qeyd edib ki, İran hakimiyyəti ciddi razılaşma bağlamaq üçün tarixi şansa malikdir və indi hər şey Tehranın qərarlarından asılıdır.

    "İstənilən halda ABŞ Müdafiə Nazirliyi hadisələrin gələcək inkişafına hazırdır - tam səfərbər edilib və döyüş hazırlığı vəziyyətindədir", - o vurğulayıb.

    Министр войны США: Блокада Ормуза продлится сколько потребуется

    Son xəbərlər

    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:34

    Azərbaycanın qadın güləşçisi Jalə Əliyeva Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    20:20

    Avropa liderləri Mertsin Ukraynanın Aİ-yə "aralıq inteqrasiyası"ı təklifini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    20:12

    Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti