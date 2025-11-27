Министр обороны Украины встретится с генсеком НАТО в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретятся на следующей неделе.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте НАТО.

"В понедельник, 1 декабря 2025 года, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что встреча пройдет без участия СМИ.