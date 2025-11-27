Министр обороны Украины встретится с генсеком НАТО в Брюсселе
Другие страны
- 27 ноября, 2025
- 18:51
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретятся на следующей неделе.
Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте НАТО.
"В понедельник, 1 декабря 2025 года, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что встреча пройдет без участия СМИ.
Последние новости
19:43
На судебном процессе над гражданами Армении адвокаты 6 обвиняемых выступили с защитной речьюПроисшествия
19:39
Фото
В Киеве начал работу первый Санкционный саммитДругие страны
19:37
МЧС: Создана рабочая группа для решения проблемы с выбросами метана у заповедника "Янар даг"Внутренняя политика
19:26
Фото
Софи Лагут: Париж намерен углублять сотрудничество с Баку в сфере франкоязычного образованияВнешняя политика
19:17
Азербайджан выдал РФ находящегося в розыске россиянинаДругие страны
19:14
В Азербайджане установлены новые коэффициенты мощности электроэнергии в общественных зданияхЭнергетика
19:01
В Гонконге число жертв пожара в жилом комплексе возросло до 75 человек - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
18:54
Переговоры Украины и США по мирному плану продолжатся в конце неделиДругие страны
18:51