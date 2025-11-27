Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Министр обороны Украины встретится с генсеком НАТО в Брюсселе

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 18:51
    Министр обороны Украины встретится с генсеком НАТО в Брюсселе

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретятся на следующей неделе.

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте НАТО.

    "В понедельник, 1 декабря 2025 года, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - сказано в сообщении.

    Также отмечается, что встреча пройдет без участия СМИ.

    НАТО Марк Рютте Шмыгаль встреча Брюссель
    Ukraynanın müdafiə naziri Brüsseldə NATO Baş katibi ilə görüşəcək

    Последние новости

    19:43

    На судебном процессе над гражданами Армении адвокаты 6 обвиняемых выступили с защитной речью

    Происшествия
    19:39
    Фото

    В Киеве начал работу первый Санкционный саммит

    Другие страны
    19:37

    МЧС: Создана рабочая группа для решения проблемы с выбросами метана у заповедника "Янар даг"

    Внутренняя политика
    19:26
    Фото

    Софи Лагут: Париж намерен углублять сотрудничество с Баку в сфере франкоязычного образования

    Внешняя политика
    19:17

    Азербайджан выдал РФ находящегося в розыске россиянина

    Другие страны
    19:14

    В Азербайджане установлены новые коэффициенты мощности электроэнергии в общественных зданиях

    Энергетика
    19:01

    В Гонконге число жертв пожара в жилом комплексе возросло до 75 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    18:54

    Переговоры Украины и США по мирному плану продолжатся в конце недели

    Другие страны
    18:51

    Министр обороны Украины встретится с генсеком НАТО в Брюсселе

    Другие страны
    Лента новостей