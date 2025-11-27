Ukraynanın müdafiə naziri Brüsseldə NATO Baş katibi ilə görüşəcək
- 27 noyabr, 2025
- 19:01
NATO Baş katibi Mark Rütte və Ukraynanın müdafiə naziri Denis Şmıqal Brüsseldə görüşəcəklər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə NATO-nun rəsmi saytında bildirilib.
"2025-ci il dekabrın 1-də NATO-nun baş katibi Mark Rütte Ukraynanın müdafiə naziri Denis Şmıqal ilə Brüsseldəki NATO qərargahında görüşəcək", – deyə məlumatda qeyd olunub.
Həmçinin vurğulanır ki, görüş KİV nümayəndələrinin iştirakı olmadan keçiriləcək.
