    Ukraynanın müdafiə naziri Brüsseldə NATO Baş katibi ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    27 noyabr, 2025
    19:01
    Ukraynanın müdafiə naziri Brüsseldə NATO Baş katibi ilə görüşəcək

    NATO Baş katibi Mark Rütte və Ukraynanın müdafiə naziri Denis Şmıqal Brüsseldə görüşəcəklər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə NATO-nun rəsmi saytında bildirilib.

    "2025-ci il dekabrın 1-də NATO-nun baş katibi Mark Rütte Ukraynanın müdafiə naziri Denis Şmıqal ilə Brüsseldəki NATO qərargahında görüşəcək", – deyə məlumatda qeyd olunub.

    Həmçinin vurğulanır ki, görüş KİV nümayəndələrinin iştirakı olmadan keçiriləcək.

    Министр обороны Украины встретится с генсеком НАТО в Брюсселе

