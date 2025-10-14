Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    • 14 октября, 2025
    • 13:05
    Министр иностранных дел Канады 16-17 октября совершит визит в КНР

    Глава МИД Канады Анита Ананд 16-17 октября совершит визит в Китай.

    Как передает Report, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    По его словам, Ананд прибудет по приглашению министра иностранных дел Ван И. Это первый визит канадского дипломата в КНР с момента ее вступления в эту должность в мае.

    Стороны планируют провести углубленные переговоры по китайско-канадским отношениям, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщает ТАСС.

    "В этом году отмечается 55-я годовщина установления дипломатических отношений между КНР и Канадой и основания стратегического партнерства, - напомнил Линь Цзянь.

    Он подчеркнул, что власти КНР заинтересованы в укреплении стратегического взаимодействия с Канадой и в ходе этого визита будут стремиться к реализации на практике консенсуса, достигнутого между двумя государствами на высшем уровне.

    В 2024 году Оттава объявила о введении тарифов в размере 100% на импорт электромобилей и 25% - на ввоз стали и алюминия из Китая. В минувшем марте КНР установила тарифы по ставке 100% на рапсовое масло из Канады, а позже ввела антидемпинговые гарантийные депозиты в размере 75,8% на семена рапса из этой страны, что негативно отразилось на канадских фермерах.

    Kanadanın XİN başçısı Çinə səfər edəcək

    Лента новостей