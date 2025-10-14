İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Kanadanın XİN başçısı Çinə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2025
    • 13:43
    Kanadanın XİN başçısı Çinə səfər edəcək

    Kanadanın xarici işlər naziri Anita Anand oktyabrın 16-17-də Çinə səfər edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Çin Xalq Respublikasının (ÇXR) Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi nümayəndəsi Lin Tszyan bildirib.

    Onun sözlərinə görə, A.Anand bu ölkəyə Çinin xarici işlər naziri Van İnin dəvəti ilə səfər edəcək. Bu, may ayında bu vəzifəyə təyin olunduqdan sonra onun Çinə ilk səfəridir.

    TASS-ın məlumatına görə, tərəflər Çin-Kanada münasibətləri, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran beynəlxalq və regional məsələlər barədə danışıqlar aparmağı planlaşdırırlar.

    "Bu il ÇXR ilə Kanada arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının və strateji tərəfdaşlığın təsis edilməsinin 55-ci ildönümüdür", - L.Tszyan xatırladıb.

    O vurğulayıb ki, Çin hökuməti Kanada ilə strateji əməkdaşlığın gücləndirilməsində maraqlıdır.

    Kanada Çin Anita Anand
    Министр иностранных дел Канады 16-17 октября совершит визит в КНР

    Son xəbərlər

    13:54

    "Bank VTB Azərbaycan"ın depozit portfeli 7 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    13:53

    SOCAR Qazaxıstanda "Dunqa" yatağının işlənməsi layihəsinə daxil ola bilər - EKSKLÜZİV

    Energetika
    13:47

    Maksim Medvedev: "Azərbaycan millisinin belə oyununu nadir hallarda görmüşük"

    Futbol
    13:43

    Kanadanın XİN başçısı Çinə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    13:43

    Avropa Məhkəməsi Gürcüstanın xeyrinə qərar çıxarıb, Rusiya 253 milyon avro təzminat ödəməlidir

    Region
    13:41

    Brüsselin ən böyük aeroportu ümummilli tətil səbəbindən iflic olub

    Digər ölkələr
    13:33

    Gürcüstanda etiraz aksiyalarının tənzimlənməsi ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik ediləcək

    Region
    13:29

    "Azər-Türk Bank"a yeni Baş risk inzibatçısı təyin edilib

    Maliyyə
    13:27

    Rusiyalı üçqat olimpiya çempionu vəfat edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti