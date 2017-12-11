Министр иностранных дел Эстонии раскритиковал решение президента США

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер раскритиковал решение президента США Дональда Трампа перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.
Как передает Report, об этом сoобщил "Интерфакс".
"Мы по-прежнему поддерживаем политику "Два государства для двух народов", и не считаем разумными и верными любые односторонние шаги, которые затрудняют движение на пути разрешения ближневосточного конфликта", - заявил Миксер.
По его словам, решение в данном вопросе должно быть найдено путем двусторонних переговоров.
"Посольство Эстонии находится в Тель-Авиве и у нас нет никакого плана переезжать из этого города", - добавил он.
News DepartmentАвтор новости
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