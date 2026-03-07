Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Министерство обороны Катара заявило о перехвате ракеты

    Другие страны
    • 07 марта, 2026
    • 12:21
    Министерство обороны Катара заявило о перехвате ракеты

    Министерство обороны Катара заявило о перехвате системами противовоздушной обороны ракеты, нацелившейся на территорию страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.

    В ведомстве отметили, что системы противовоздушной обороны успешно перехватили ракету, однако подробности атаки не уточняются.

    Ранее в стране был объявлен повышенный уровень угрозы безопасности. Министерство внутренних дел Катара разослало жителям предупреждение на мобильные телефоны, призвав граждан соблюдать осторожность.

    В уведомлении также содержался призыв к населению оставаться дома до дальнейших распоряжений.

    Qətər Müdafiə Nazirliyi raket zərbəsinin qarşısının alındığını bəyan edib
    Qatari servicemen repel missile attack on country
    Лента новостей