Министерство обороны Катара заявило о перехвате ракеты
Другие страны
- 07 марта, 2026
- 12:21
Министерство обороны Катара заявило о перехвате системами противовоздушной обороны ракеты, нацелившейся на территорию страны.
Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.
В ведомстве отметили, что системы противовоздушной обороны успешно перехватили ракету, однако подробности атаки не уточняются.
Ранее в стране был объявлен повышенный уровень угрозы безопасности. Министерство внутренних дел Катара разослало жителям предупреждение на мобильные телефоны, призвав граждан соблюдать осторожность.
В уведомлении также содержался призыв к населению оставаться дома до дальнейших распоряжений.
