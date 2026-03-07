Министерство обороны Катара заявило о перехвате ракеты

Министерство обороны Катара заявило о перехвате системами противовоздушной обороны ракеты, нацелившейся на территорию страны.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.

В ведомстве отметили, что системы противовоздушной обороны успешно перехватили ракету, однако подробности атаки не уточняются.

Ранее в стране был объявлен повышенный уровень угрозы безопасности. Министерство внутренних дел Катара разослало жителям предупреждение на мобильные телефоны, призвав граждан соблюдать осторожность.

В уведомлении также содержался призыв к населению оставаться дома до дальнейших распоряжений.