​Министерство обороны Ирана заявило о готовности к расширению ракетной программы страны

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Министерство обороны Ирана готово к расширению ракетной программы страны на основе оборонительной доктрины.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны ИРИ бригадный генерал Хосейн Дехган в ответ на распоряжение президента Хасана Роухани продолжить и ускорить работу по совершенствованию ракетной мощи страны.

"В соответствии с указаниями руководства страны, мы будем наращивать ракетный потенциал Исламской Республики. Для этого будут задействованы все возможности оборонной промышленности, а также технический и кадровый потенциал страны", - сказал министр в интервью иранскому информационному телеканалу ИРИНН.

Расширение ракетного потенциала страны будет происходить в рамках военной доктрины страны, основанной на оборонительных принципах. При этом Дехган подчеркнул, что "оборонная мощь Ирана является залогом безопасности в регионе".

Распоряжение главы иранского президента министру обороны последовало в ответ на намерения Вашингтона ввести очередные санкции в отношении ИРИ в связи с ее ракетной программой.

В среду США, использовав в качестве предлога факт испытания Ираном баллистической ракеты "Имад", объявили, что министерство финансов включило в черный список около десятка компаний и частных лиц в Иране, Гонконге и ОАЭ за их предполагаемую роль в развитии ракетной программы Тегерана.