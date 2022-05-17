Минимум семь автобусов с украинскими военными выехали с территории Азовстали

Украина начала операцию по эвакуации защитников Азовстали, которые героически защищали Мариуполь.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.
Поздним вечером 16 мая с Азовстали были вывезены 264 защитника Мариуполя, в том числе полсотни тяжело раненых бойцов.
Вечером 17 мая стало известно о новом этапе эвакуации: с территории Азовстали выехали еще как минимум семь автобусов с украинскими военными. Их точное количество и место вывоза украинская сторона пока не озвучивала.
Украина надеется вернуть всех вывезенных из Мариуполя военных в процессе обмена.