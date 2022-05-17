Минимум семь автобусов с украинскими военными выехали с территории Азовстали

Украина начала операцию по эвакуации защитников Азовстали, которые героически защищали Мариуполь.

Украина начала операцию по эвакуации защитников Азовстали, которые героически защищали Мариуполь.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Поздним вечером 16 мая с Азовстали были вывезены 264 защитника Мариуполя, в том числе полсотни тяжело раненых бойцов.

Вечером 17 мая стало известно о новом этапе эвакуации: с территории Азовстали выехали еще как минимум семь автобусов с украинскими военными. Их точное количество и место вывоза украинская сторона пока не озвучивала.

Украина надеется вернуть всех вывезенных из Мариуполя военных в процессе обмена.