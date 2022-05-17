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Минимум семь автобусов с украинскими военными выехали с территории Азовстали

Минимум семь автобусов с украинскими военными выехали с территории Азовстали Украина начала операцию по эвакуации защитников Азовстали, которые героически защищали Мариуполь.
Другие страны
17 мая 2022 г. 20:04
Минимум семь автобусов с украинскими военными выехали с территории Азовстали

Украина начала операцию по эвакуации защитников Азовстали, которые героически защищали Мариуполь.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Поздним вечером 16 мая с Азовстали были вывезены 264 защитника Мариуполя, в том числе полсотни тяжело раненых бойцов.

Вечером 17 мая стало известно о новом этапе эвакуации: с территории Азовстали выехали еще как минимум семь автобусов с украинскими военными. Их точное количество и место вывоза украинская сторона пока не озвучивала.

Украина надеется вернуть всех вывезенных из Мариуполя военных в процессе обмена.

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Версия на азербайджанском языке Mariupol müdafiəçilərini daşıyan yeddi avtobus "Azovstal"dan yola düşüb

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