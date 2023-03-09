Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА

Минфин США ввел санкции в отношении пяти юридических и одного физического лица, связанных с поддержкой Ирана в сферах производства и закупок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Минфин США ввел санкции в отношении пяти юридических и одного физического лица, связанных с поддержкой Ирана в сферах производства и закупок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Report , пресс-релиз с соответствующей информацией опубликован ведомством.

Согласно информации, подпавшая под санкции сеть базируется в Китае и "отвечает за продажу и отгрузку тысяч деталей изделий аэрокосмической промышленности, в том числе компонентов, которые могут использоваться для применения БПЛА".

Под ограничения попали китайские KOTO Machinery, Guilin Alpha Rubber & Plastics Technology, S&C Trade PTY и один ее сотрудник, Shenzhen Caspro Technology, а также Raven International, находящаяся в Гонконге.

Кроме того, финансовое ведомство внесло в санкционный список еще 39 юридических лиц, которые якобы являются участниками сети "теневого банкинга". По мнению Вашингтона, эти компании были связаны с системой незаконного финансирования, "предоставлявшей доступ подсанкционным иранским компаниям к международной финансовой системе".