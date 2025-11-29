Минэнерго Украины: Российская атака оставила без света более 600 тыс. потребителей

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 13:17
    В результате массированного ракетно-дронового удара российских войск в ночь с 28 на 29 ноября по энергетической инфраструктуре Украины более 600 тыс. потребителей в Киеве, Киевской и Харьковской областях остались без электроснабжения.

    Как передает Report об этом сообщило Минэнерго Украины в своем телеграм-канале.

    "В результате атаки на утро обесточены более 500 тыс. потребителей в Киеве, более 100 тыс. - в Киевской области и почти 8000 тыс. - в Харьковской области", - отмечает ведомство.

    По информации ведомства, аварийно-восстановительные работы в настоящее время проводятся там, где это позволяет ситуация с безопасностью, аварийные отключения не вводятся.

    "Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - сообщают в Минэнерго.

    Ukraynada Rusiyanın hücumu nəticəsində 600 mindən çox insan işıqsız qalıb
    Ukraine's Energy Ministry: Russian attack leaves over 600,000 without power
