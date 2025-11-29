Минэнерго Украины: Российская атака оставила без света более 600 тыс. потребителей

В результате массированного ракетно-дронового удара российских войск в ночь с 28 на 29 ноября по энергетической инфраструктуре Украины более 600 тыс. потребителей в Киеве, Киевской и Харьковской областях остались без электроснабжения.

Как передает Report об этом сообщило Минэнерго Украины в своем телеграм-канале.

"В результате атаки на утро обесточены более 500 тыс. потребителей в Киеве, более 100 тыс. - в Киевской области и почти 8000 тыс. - в Харьковской области", - отмечает ведомство.

По информации ведомства, аварийно-восстановительные работы в настоящее время проводятся там, где это позволяет ситуация с безопасностью, аварийные отключения не вводятся.

"Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - сообщают в Минэнерго.