Минэнерго Украины: Российская атака оставила без света более 600 тыс. потребителей
- 29 ноября, 2025
- 13:17
В результате массированного ракетно-дронового удара российских войск в ночь с 28 на 29 ноября по энергетической инфраструктуре Украины более 600 тыс. потребителей в Киеве, Киевской и Харьковской областях остались без электроснабжения.
Как передает Report об этом сообщило Минэнерго Украины в своем телеграм-канале.
"В результате атаки на утро обесточены более 500 тыс. потребителей в Киеве, более 100 тыс. - в Киевской области и почти 8000 тыс. - в Харьковской области", - отмечает ведомство.
По информации ведомства, аварийно-восстановительные работы в настоящее время проводятся там, где это позволяет ситуация с безопасностью, аварийные отключения не вводятся.
"Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - сообщают в Минэнерго.