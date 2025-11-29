İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Ukraynada Rusiyanın hücumu nəticəsində 600 mindən çox insan işıqsız qalıb

    Digər ölkələr
    • 29 noyabr, 2025
    • 13:38
    Ukraynada Rusiyanın hücumu nəticəsində 600 mindən çox insan işıqsız qalıb

    Rusiyanın noyabrın 28-dən 29-na keçən gecə Ukraynanın enerji infrastrukturuna kütləvi raket-dron zərbəsi nəticəsində Kiyev şəhəri, Xarkov və Kiyev vilayətlərində 600 mindən çox istehlakçı elektrik enerjisindən məhrum olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Energetika Nazirliyi öz "Telegram" kanalında məlumat verib.

    "Hücum nəticəsində səhər saatlarında Kiyevdə 500 mindən çox, Kiyev vilayətində 100 mindən çox, Xarkov vilayətində isə təxminən 8 minə yaxın istehlakçı işıqsız qalıb", - nazirlik qeyd edir.

    Məlumata görə, hazırda müəyyən ərazilərdə qəza-bərpa işləri aparılır.

    "Bu gün Ukraynanın bütün bölgələrində saatlıq işıq kəsintisi qrafikləri tətbiq olunur. Həmçinin əksər bölgələrdə sənaye istehlakçıları və biznes üçün elektrik enerjisinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı tətbiq olunmuş qrafiklər də qüvvədədir", - Energetika Nazirliyi bildirir.

    Минэнерго Украины: Российская атака оставила без света более 600 тыс. потребителей
    Ukraine's Energy Ministry: Russian attack leaves over 600,000 without power

