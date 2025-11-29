Ukraynada Rusiyanın hücumu nəticəsində 600 mindən çox insan işıqsız qalıb
- 29 noyabr, 2025
- 13:38
Rusiyanın noyabrın 28-dən 29-na keçən gecə Ukraynanın enerji infrastrukturuna kütləvi raket-dron zərbəsi nəticəsində Kiyev şəhəri, Xarkov və Kiyev vilayətlərində 600 mindən çox istehlakçı elektrik enerjisindən məhrum olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Energetika Nazirliyi öz "Telegram" kanalında məlumat verib.
"Hücum nəticəsində səhər saatlarında Kiyevdə 500 mindən çox, Kiyev vilayətində 100 mindən çox, Xarkov vilayətində isə təxminən 8 minə yaxın istehlakçı işıqsız qalıb", - nazirlik qeyd edir.
Məlumata görə, hazırda müəyyən ərazilərdə qəza-bərpa işləri aparılır.
"Bu gün Ukraynanın bütün bölgələrində saatlıq işıq kəsintisi qrafikləri tətbiq olunur. Həmçinin əksər bölgələrdə sənaye istehlakçıları və biznes üçün elektrik enerjisinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı tətbiq olunmuş qrafiklər də qüvvədədir", - Energetika Nazirliyi bildirir.