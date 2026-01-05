Минэкономики Беларуси: ВВП страны в 2025 году превысил $90 млрд

В Беларуси в 2025 году достигнут исторический максимум ВВП - более $90 млрд.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщил министр экономики страны Юрий Чеботарь в интервью журналу "Экономика Беларуси".

По его словам, в 2025 году зафиксирован рекордный за последние 10 лет объем экспорта - свыше $50 млрд, при этом экспорт услуг впервые достиг $11,2 млрд. Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 23,4% .

Юрий Чеботарь подчеркнул, что за пятилетие экспорт товаров и услуг увеличился, по оценкам, на 35%. В 2025 году также достигнут рекордный объем экспорта за 10 лет - более $50 млрд.

Промышленное производство и производительность труда по ВВП, как отметил министр, также демонстрируют опережающую динамику, увеличившись за пятилетие на 15,2% и 13,7% соответственно.