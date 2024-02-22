О нас

Миллер: Подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН

Миллер: Подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН Администрация Соединенных Штатов считает, что передача лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиля Aurus в качестве подарка от президента РФ Владимира Путина якобы нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.
Другие страны
22 февраля 2024 г. 01:19
Миллер: Подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН

Администрация Соединенных Штатов считает, что передача лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиля Aurus в качестве подарка от президента РФ Владимира Путина якобы нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Резолюции Совета Безопасности ООН требуют от всех стран-участниц ООН ввести запрет на поставку в КНДР как транспортных средств, так и автомобилей класса люкс. И если это правда, то, похоже, Россия в очередной раз нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, которые сама же и поддержала", - утверждал дипломат.

Ранее во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что глава КНДР получил машину марки "Аурус".

Ким Чен Ын стал первым из лидеров, кто получил в подарок российский представительский автомобиль "Аурус".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: Putinin Kim Çen Ina hədiyyəsi BMT TŞ-nın sanksiyalarını pozur

Экслюзивные новости

Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
19 февраля 2024 г. 15:13
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
19 февраля 2024 г. 14:31
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
19 февраля 2024 г. 12:55
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
16 февраля 2024 г. 13:57
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
15 февраля 2024 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi