    Михай Попшой: Молдова добилась значительного прогресса на пути к вступлению в ЕС

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 15:03
    Молдова за последние годы достигла значительного прогресса в процессе вступления в Европейский союз.

    Об этом в интервью Report заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

    "Молдова продвигается вперед и за последние четыре года, с момента подачи заявки на вступление в Европейский союз, добилась значительного прогресса. В прошлом году в докладе Европейской комиссии Молдова была отмечена как страна, которая продемонстрировала наибольший прогресс среди всех государств-кандидатов. Это вызывает у нас большую гордость, но вместе с тем требует от нас большой ответственности - сохранить такой темп", - сказал он.

    Попшой подчеркнул, что среди последних достижений - участие граждан Молдовы в программе Roam Like at Home, благодаря которой при поездках в страны ЕС больше не взимается плата за роуминг: "Кроме того, мы присоединились к так называемой "Единой зоне платежей в евро" (SEPA), в результате чего комиссии за банковские переводы значительно снизились. Это создает серьезный стимул и облегчает развитие деловых контактов".

    "Также стоит отметить пакет поддержки роста и устойчивости в размере €1,9 млрд, который направляется на развитие инфраструктуры Молдовы и повышение конкурентоспособности ее экономики. И, конечно, в этом контексте будут реализовываться масштабные проекты, в которых азербайджанские компании также смогут принять участие", - отметил он.

    Глава МИД также выделил, что Молдова активно работает с Европейским союзом над укреплением обороны и безопасности страны, что является ключевым приоритетом в условиях существующих вызовов.

    "Таким образом, существует целый ряд направлений политики, по которым мы добиваемся значительного прогресса в контексте наших стремлений к членству в ЕС. Это означает, что в Республике Молдова появляется все больше возможностей, и мы рады делиться этими возможностями с нашими друзьями. Именно поэтому мы обращаемся с таким предложением к потенциальным инвесторам из Азербайджана", - добавил Михай Попшой.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

