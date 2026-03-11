Михай Попшой: Молдова хочет расширить присутствие азербайджанского бизнеса в стране - ИНТЕРВЬЮ

Отношения между Азербайджаном и Молдовой активно развиваются и выходят на новый уровень. Сегодня стороны особое внимание уделяют не только вопросам политического взаимодействия, но и расширения экономического сотрудничества, участию азербайджанских компаний в инфраструктурных и энергетических проектах в Молдове, а также расширению деловых и инвестиционных возможностей. О планах на 2026 год и перспективах двустороннего партнерства в интервью Report рассказал заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, который на минувшей неделе посетил с официальным визитом Азербайджан.

- Как вы оцениваете нынешний уровень политического диалога между Молдовой и Азербайджаном и какие цели поставлены на 2026 год для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества?

- Уровень нашего двустороннего сотрудничества очень высокий. Между нашими странами сложились тесные связи - между главами государств, главами правительств, парламентами, а также между министрами иностранных дел.

Сегодня (6 марта - ред.) вместе с моим коллегой, министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, мы подписали план и повестку политических консультаций между министерствами иностранных дел на ближайшие два года. Это ключевой механизм, который позволит укрепить и продолжить развитие наших отношений уже на более техническом уровне.

Сегодня утром у нас также состоялись очень содержательные обсуждения не только с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но и со спикером парламента Сахибой Гафаровой, разумеется, с моим коллегой Джейхуном Байрамовым, заместителем министра экономики, а также вице-президентом компании SOCAR.

Мы намерены трансформировать эти прочные двусторонние политические отношения в более активное экономическое сотрудничество, поскольку экономические связи между нашими странами имеют потенциал для дальнейшего развития. Мы будем активно работать над тем, чтобы в полной мере использовать возможности и потенциал наших двусторонних отношений, особенно в экономической сфере.

- Планируются ли в этом году межведомственные консультации и визиты на высоком уровне между двумя странами?

- Да, консультации являются регулярной частью двусторонних отношений. Визиты на высоком уровне уже происходят, и мы рассчитываем, что их будет больше. Это свидетельствует о тесном сотрудничестве между нашими странами, особенно учитывая, насколько продуктивным оказался мой нынешний визит.

Мы уверены, что сможем продолжить эту динамику, учитывая близость отношений между Азербайджаном и Молдовой. И несмотря на нынешние вызовы, с которыми сталкиваются наши страны - Молдова в контексте войны России и Украины, а Азербайджан в связи с атаками со стороны Ирана - мы решительно осудили эти нападения и поддерживаем Азербайджан, его территориальную целостность и суверенитет.

Молдова всегда была надежным партнером, и в свою очередь Азербайджан неизменно поддерживал Молдову, когда речь идет о нашей территориальной целостности и суверенитете.

- Когда планируется проведение следующего заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству?

- Насколько мне известно, дата пока не назначена, однако, безусловно, заседание состоится в этом году.

- Планирует ли Молдова направить официальную делегацию для участия в 13-м Всемирном форуме городов, который пройдет в мае в Баку? Если да, кто возглавит делегацию?

- Пока окончательного решения нет, однако сразу после возвращения домой я постараюсь обеспечить достойное представительство нашей страны на этой важной международной платформе, которую организует здесь Азербайджан.

- Какие перспективы вы видите для углубления сотрудничества с SOCAR, в том числе в сфере поставок азербайджанского газа в Молдову, и какие совместные проекты в энергетическом секторе страны могут реализовать в ближайшие годы?

- Безусловно, существует ряд текущих проектов, к которым мы могли бы присоединиться, в зависимости от результатов оценки их реализуемости. Например, проект энергетического кабеля по дну Черного моря, который сейчас разрабатывается и должен соединить регион с Румынией и Болгарией. Этот проект представляет для нас интерес, и мы будем изучать возможности присоединения к нему.

Кроме того, в Молдове планируется реализация ряда крупных инфраструктурных проектов, запуск которых ожидается в ближайшее время благодаря финансированию и поддержке со стороны Европейского союза. Мы очень заинтересованы в привлечении азербайджанских компаний, обладающих опытом реализации масштабных строительных проектов - будь то в сфере возобновляемой энергетики, дорожного строительства, создания нефтяных терминалов или стратегических резервных хранилищ нефти.

Существует ряд проектов с большим потенциалом, и сегодня мы их также подробно обсудили. Эти вопросы также поднимались моим коллегой, министром энергетики Дорином Жунгиету, который недавно находился здесь с визитом. Таким образом, ведется очень активный диалог по широкому спектру предложений и инициатив.

- Как Молдова оценивает перспективы своего возможного участия в проекте энергетического кабеля по дну Черного моря?

- Мы проявляем к этому проекту большой интерес. После проведения оценки его реализуемости мы сможем понять, насколько наши возможности соответствуют тем перспективам, которые он открывает.

Мы также очень заинтересованы в расширении присутствия азербайджанского бизнес-сообщества в Молдове, поскольку в нашей стране появляются новые возможности, особенно в сфере производства для экспорта не только в Азербайджан, но и на рынок всего Европейского союза.

Сегодня мы получаем все более широкий доступ к европейскому рынку в различных секторах. Речь идет не только о традиционной для нас продукции - такой как фрукты и овощи, - но и о новых направлениях: птицеводстве, производстве мяса курицы, яиц и молочной продукции.

Мы стремимся расширять эти возможности, чтобы потенциальные инвесторы из Азербайджана могли создавать производственные мощности в Молдове. Это могло бы способствовать обеспечению продовольственной безопасности Азербайджана, а также стать прибыльным бизнесом за счет экспорта продукции на европейский рынок, который, как известно, является очень крупным и обладает высокой покупательной способностью.

- Есть ли интерес у молдавских компаний к реализации проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре? И какие отрасли вызывают наибольший интерес?

- Этот вопрос лучше адресовать частному сектору Молдовы. Я не могу говорить от имени частных компаний. Однако, безусловно, там, где существуют возможности, будь то в сфере транспорта, логистики или особенно экспорта сельскохозяйственной продукции, Молдова может предложить продукцию очень высокого качества. Поэтому, если появятся деловые возможности, молдавское бизнес-сообщество, безусловно, сможет их изучить и воспользоваться ими.

- Как вы оцениваете текущий статус процесса вступления Молдовы в Европейский союз и какие инициативы планируются в этом направлении в этом году?

- Молдова продвигается вперед и за последние четыре года, с момента подачи заявки на вступление в Европейский союз, добилась значительного прогресса. В прошлом году в докладе Европейской комиссии Молдова была отмечена как страна, которая продемонстрировала наибольший прогресс среди всех государств-кандидатов. Это вызывает у нас большую гордость, но вместе с тем требует от нас большой ответственности - сохранить такой темп.

Среди последних достижений можно отметить то, что граждане Республики Молдова пользуются программой Roam Like at Home, благодаря которой при поездках в страны Европейского союза больше не нужно платить за роуминг.

Кроме того, мы присоединились к так называемой "Единой зоне платежей в евро" (SEPA), в результате чего комиссии за банковские переводы значительно снизились. Это создает серьезный стимул и облегчает развитие деловых контактов.

Также стоит отметить пакет поддержки роста и устойчивости в размере €1,9 млрд, который направляется на развитие инфраструктуры Молдовы и повышение конкурентоспособности ее экономики. И, конечно, в этом контексте будут реализовываться масштабные проекты, в которых азербайджанские компании также смогут принять участие.

Мы также активно работаем с Европейским союзом над укреплением обороны и безопасности Молдовы, что является ключевым приоритетом в условиях существующих вызовов.

Таким образом, существует целый ряд направлений политики, по которым мы добиваемся значительного прогресса в контексте наших стремлений к членству в ЕС. Это означает, что в Республике Молдова появляется все больше возможностей, и мы рады делиться этими возможностями с нашими друзьями. Именно поэтому мы обращаемся с таким предложением к потенциальным инвесторам из Азербайджана.

Мы также будем очень рады приветствовать туристов из Азербайджана. И, в свою очередь, будем поощрять граждан Молдовы приезжать и открывать для себя красоту Азербайджана - его богатую культуру, традиции, историю и кухню. Мы с большим интересом ожидаем развития такого обмена.