МИД Южной Кореи: 26 наших судов находятся вблизи Ормузского пролива

В настоящее время 26 южнокорейских судов и 183 члена экипажа находятся в водах вокруг Ормузского пролива, и официальные лица страны находятся в тесном контакте с портовыми властями соседних стран, чтобы обеспечить доставку продовольствия и других грузов.

Как передает Report со ссылкой на агентство AP, об этом заявил официальный представитель МИД Южной Кореи Парк Иль.

По его словам, Южная Корея проявляет осторожность в обсуждении вопроса о поддержке усилий США по разблокированию Ормузского пролива после того, как президент Дональд Трамп призвал правительства нескольких стран направить туда военно-морские силы.

"Правительство будет поддерживать тесную связь с американской стороной и тщательно и внимательно изучит этот вопрос с учетом различных факторов и меняющейся ситуации в регионе", - заявил Пак.

По его словам, в случае ухудшения ситуации страна планируют принять дополнительные меры, не уточнив о каких именно идет речь.