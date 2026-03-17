Cənubi Koreya XİN: 26 gəmimiz Hörmüz boğazı yaxınlığında yerləşir
- 17 mart, 2026
- 12:32
Hörmüz boğazında Cənubi Koreyanın hazırda 26 gəmisi və 183 ekipaj üzvü yerləşir, ölkə rəsmiləri ərzaq və digər yüklərin çatdırılmasını təmin etmək üçün qonşu ölkələrin liman rəhbərliyi ilə sıx əlaqədədir.
"Report" AP agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu Cənubi Koreya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi nümayəndəsi Park İl bildirib.
Onun sözlərinə görə, ABŞ Prezident Donald Trampın bölgəyə hərbi-dəniz qüvvələri göndərməyə çağırmasından sonra Cənubi Koreya Hörmüz boğazının blokasıdanın aradan qaldırılması üçün səylərinin dəstəklənməsi məsələsini müzakirə etməkdə ehtiyatlılıq göstərir.
"Hökumət ABŞ tərəfi ilə sıx əlaqəni davam etdirəcək. Müxtəlif amillər və regionda dəyişən vəziyyəti nəzərə alaraq bu məsələni diqqətlə və hərtərəfli araşdıracaq", - Park İl deyib.
Onun sözlərinə görə, vəziyyətin pisləşməsi halında ölkə əlavə tədbirlər görməyi planlaşdırır.