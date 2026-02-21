Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    МИД Украины: Ультиматумы следует отправлять в Кремль, а не в Киев

    • 21 февраля, 2026
    В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявления Венгрии и Словакии о возможной приостановке поставок электроэнергии при отказе Киева от возобновления поставок нефти.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Украины.

    "Мы призываем правительства Венгрии и Словакии к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению. Ультиматумы следует отправлять в Кремль, и точно не в Киев", - сказано в заявлении.

    По утверждению ведомства, такие действия со стороны руководства правительств этих стран в ситуации массированных ударов РФ по энергетике Украины в морозы являются провокационными, безответственными, и ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона.

    "Таким образом, Будапешт и Братислава не только подыгрывают агрессору, но и вредят собственным энергетическим компаниям, которые осуществляют энергоснабжение на коммерческой основе", - заявили в МИД Украины.

    В ведомстве назвали угрозы Будапешта и Братиславы безосновательными, отметив, что Киев рассматривает возможность задействования "механизма раннего предупреждения", который предусмотрен соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

    "Мы также довели информацию о последствиях российских атак на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" до правительств Венгрии и Словакии. Под ежедневными угрозами новых ракетных атак продолжаются ремонтные работы. Также Украина предложила альтернативные пути решения вопроса поставки нероссийской нефти в эти страны", - рассказали в ведомстве.

    Там добавили, что Украина была, есть и будет надежным энергетическим партнером ЕС и транзитером энергоресурсов.

    Ukrayna XİN: Ultimatumlar Kiyevə deyil, Kremlə göndərilməlidir
