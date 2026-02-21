İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Ukrayna XİN: Ultimatumlar Kiyevə deyil, Kremlə göndərilməlidir

    Digər ölkələr
    • 21 fevral, 2026
    • 23:59
    Ukrayna XİN: Ultimatumlar Kiyevə deyil, Kremlə göndərilməlidir

    Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Macarıstan və Slovakiyanın Kiyevin neft tədarükünü bərpasından imtina edəcəyi təqdirdə elektrik enerjisi təchizatının dayandırılması ilə bağlı açıqlamalarına münasibət bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukraina" Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyinin saytına istinadən məlumat yayıb.

    "Macarıstan və Slovakiya hökumətlərini konstruktiv fəaliyyət göstərməyə və məsuliyyətlə davranmağa çağırırıq. Ultimatumlar Kremlə göndərilməlidir, qətiliklə Kiyevə yox", - bəyanatda deyilir.

    Nazirliyin məlumatına görə, Rusiyanın şaxtada Ukraynanın enerji sektoruna kütləvi zərbələr endirməsi nəzərə alınmaqla, bu ölkələrin rəhbərliyinin belə hərəkətləri təxribatçı, məsuliyyətsizdir və bütün regionun enerji təhlükəsizliyini təhdid edir.

    "Beləliklə, Budapeşt və Bratislava təkcə təcavüzkarın əlinə oynamır, həm də kommersiya əsasında elektrik enerjisi tədarük edən öz enerji şirkətlərinə zərər verirlər", - Xarici İşlər Nazirliyi bildirib.

    Nazirlik Budapeşt və Bratislavadan gələn təhdidləri əsassız adlandıraraq qeyd edib ki, Kiyev Ukrayna ilə Aİ arasında assosiasiya sazişində nəzərdə tutulan "erkən xəbərdarlıq mexanizmi"ni aktivləşdirməyi düşünür.

    "Biz həmçinin Rusiyanın "Drujba" neft kəməri infrastrukturuna hücumlarının nəticələrini Macarıstan və Slovakiya hökumətlərinə çatdırdıq. Təmir işləri gündəlik olaraq raket hücumları təhlükəsi altında davam edir. Ukrayna həmçinin bu ölkələrə qeyri-Rusiya neftinin tədarükü üçün alternativ həllər təklif edib", - nazirlik bildirib.

    Nazirlik əlavə edib ki, Ukrayna Aİ üçün etibarlı enerji tərəfdaşı və enerji ehtiyatları üçün tranzit ölkə olub, ölkədir, gələcəkdə də belə qalacaq.

    Ukrayna XİN Macarıstan Slovakiya
    МИД Украины: Ультиматумы следует отправлять в Кремль, а не в Киев

    Son xəbərlər

    00:34

    Pezeşkian: İran xarici təzyiqə boyun əyməyəcək

    Region
    00:21

    Suriyanın hökumət qüvvələri Əl-Qamışlı hava limanına nəzarəti ələ keçirib

    Digər ölkələr
    23:59

    Ukrayna XİN: Ultimatumlar Kiyevə deyil, Kremlə göndərilməlidir

    Digər ölkələr
    23:48

    İsrail "Hizbullah"ın raket bölmələrini atəşə tutub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    23:37

    WUF Akademiyasında qısa mühazirə üçün müraciətin son tarixi açıqlanıb

    İnfrastruktur
    23:25
    Foto
    Video

    Prezidentin mühafizəçiləri ilə bağlı yayılan videonun ətraflı təhlili

    Media
    23:19

    Ceyhun Bayramov və Pakistanın XİN başçısı Sülh Şurasının ilk iclasından irəli gələn məsələləri müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    23:04

    Türkiyə Superliqası: "Qalatasaray" səfərdə məğlub olub

    Futbol
    22:55

    KİV: Lekornu Makronla məsləhətləşmələrdən sonra hökumət dəyişikliklərini təxirə salıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti