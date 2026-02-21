Ukrayna XİN: Ultimatumlar Kiyevə deyil, Kremlə göndərilməlidir
- 21 fevral, 2026
- 23:59
Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Macarıstan və Slovakiyanın Kiyevin neft tədarükünü bərpasından imtina edəcəyi təqdirdə elektrik enerjisi təchizatının dayandırılması ilə bağlı açıqlamalarına münasibət bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukraina" Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyinin saytına istinadən məlumat yayıb.
"Macarıstan və Slovakiya hökumətlərini konstruktiv fəaliyyət göstərməyə və məsuliyyətlə davranmağa çağırırıq. Ultimatumlar Kremlə göndərilməlidir, qətiliklə Kiyevə yox", - bəyanatda deyilir.
Nazirliyin məlumatına görə, Rusiyanın şaxtada Ukraynanın enerji sektoruna kütləvi zərbələr endirməsi nəzərə alınmaqla, bu ölkələrin rəhbərliyinin belə hərəkətləri təxribatçı, məsuliyyətsizdir və bütün regionun enerji təhlükəsizliyini təhdid edir.
"Beləliklə, Budapeşt və Bratislava təkcə təcavüzkarın əlinə oynamır, həm də kommersiya əsasında elektrik enerjisi tədarük edən öz enerji şirkətlərinə zərər verirlər", - Xarici İşlər Nazirliyi bildirib.
Nazirlik Budapeşt və Bratislavadan gələn təhdidləri əsassız adlandıraraq qeyd edib ki, Kiyev Ukrayna ilə Aİ arasında assosiasiya sazişində nəzərdə tutulan "erkən xəbərdarlıq mexanizmi"ni aktivləşdirməyi düşünür.
"Biz həmçinin Rusiyanın "Drujba" neft kəməri infrastrukturuna hücumlarının nəticələrini Macarıstan və Slovakiya hökumətlərinə çatdırdıq. Təmir işləri gündəlik olaraq raket hücumları təhlükəsi altında davam edir. Ukrayna həmçinin bu ölkələrə qeyri-Rusiya neftinin tədarükü üçün alternativ həllər təklif edib", - nazirlik bildirib.
Nazirlik əlavə edib ki, Ukrayna Aİ üçün etibarlı enerji tərəfdaşı və enerji ehtiyatları üçün tranzit ölkə olub, ölkədir, gələcəkdə də belə qalacaq.