    Венгрия допустила прекращение поставок электроэнергии Украине вслед за Словакией

    Другие страны
    • 21 февраля, 2026
    • 17:42
    Венгрия может прекратить поставки электроэнергии в Украину, если та не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Заявление прозвучало на его встрече с активистами правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в городе Бекешчаба.

    Премьер напомнил, что в ответ на действия Украины Венгрия уже прекратила поставки туда дизельного топлива, а также решила заблокировать выделение кредита на 90 млрд евро от Евросоюза.

    "Словаки поднимали этот вопрос, и если потребуется, мы предпримем и такой шаг", - сказал Орбан.

    Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что его страна готова с 23 февраля остановить передачу электроэнергии Украине, если Киев не возобновит транзит нефти.

    Лента новостей