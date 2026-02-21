Венгрия допустила прекращение поставок электроэнергии Украине вслед за Словакией

Венгрия может прекратить поставки электроэнергии в Украину, если та не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Заявление прозвучало на его встрече с активистами правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в городе Бекешчаба.

Премьер напомнил, что в ответ на действия Украины Венгрия уже прекратила поставки туда дизельного топлива, а также решила заблокировать выделение кредита на 90 млрд евро от Евросоюза.

"Словаки поднимали этот вопрос, и если потребуется, мы предпримем и такой шаг", - сказал Орбан.

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что его страна готова с 23 февраля остановить передачу электроэнергии Украине, если Киев не возобновит транзит нефти.