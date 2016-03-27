​МИД Украины: Савченко может вернуться до лета

Баку. 27 Марта. REPORT.AZ/ Посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что осужденная в России летчица Надежда Савченко сможет вернуться на Украину до лета.

Как передает Report, об этом сообщает "Дождь".

«Если все будет нормально, то, я думаю, до лета Савченко сможет вернуться», — сообщил Кулеба.

Он отметил, что МИД Украины готов к обмену Савченко на российских граждан Александра Александрова и Евгения Ерофеева, арестованных в Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская летчица Надежда Савченко является осужденной и будет отбывать срок, если не будут приняты иные решения Владимиром Путиным.