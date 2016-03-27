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    ​МИД Украины: Савченко может вернуться до лета

    Киев готов к обмену Савченко на российских граждан, арестованных в Украине

    Баку. 27 Марта. REPORT.AZ/ Посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что осужденная в России летчица Надежда Савченко сможет вернуться на Украину до лета.

    Как передает Report, об этом сообщает "Дождь".

    «Если все будет нормально, то, я думаю, до лета Савченко сможет вернуться», — сообщил Кулеба.

    Он отметил, что МИД Украины готов к обмену Савченко на российских граждан Александра Александрова и Евгения Ерофеева, арестованных в Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская летчица Надежда Савченко является осужденной и будет отбывать срок, если не будут приняты иные решения Владимиром Путиным.

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