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    МИД Турции: Анкара пока не планирует наземную операцию в Сирии

    В данный момент турецкая сторона предпринимает только определенные меры безопасности

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Анкара пока не имеет планов проведения наземной операции против террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом заявил в понедельник глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу.

    "Сейчас пока не предвидится проведение нашей наземной операции в Сирии. Мы предприняли меры безопасности в отношении ИГ, операции могут быть, но предоставить детальную информацию не могу", - цитирует министра агентство Anadolu.

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