МИД Турции: Анкара пока не планирует наземную операцию в Сирии

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Анкара пока не имеет планов проведения наземной операции против террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом заявил в понедельник глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу.

"Сейчас пока не предвидится проведение нашей наземной операции в Сирии. Мы предприняли меры безопасности в отношении ИГ, операции могут быть, но предоставить детальную информацию не могу", - цитирует министра агентство Anadolu.