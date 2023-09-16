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МИД Таджикистана вызвал посла Кыргызстана из-за заявлений главы ГКНБ

МИД Таджикистана вызвал посла Кыргызстана из-за заявлений главы ГКНБ Посол Кыргызстана в Душанбе Эрлан Абдылдаев был вызван в МИД Таджикистана, где ему сообщили об обеспокоенности таджикской стороны заявлениями председателя ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 16:38
МИД Таджикистана вызвал посла Кыргызстана из-за заявлений главы ГКНБ

Посол Кыргызстана в Душанбе Эрлан Абдылдаев был вызван в МИД Таджикистана, где ему сообщили об обеспокоенности таджикской стороны заявлениями председателя ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Таджикистана.

"Было подчеркнуто, что подобного рода комментарии способны нанести серьезный урон ходу переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы, а также взаимному доверию ",- говорится в сообщении.

Напомним, 15 сентября Камчыбек Ташиев заявил, что Таджикистан должен отказаться от территориальных претензий к Кыргызстану. По его словам, в противном случае Кыргызстан также начнет предъявлять территориальные претензии Таджикистану.

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Версия на английском языке Tajik MFA summons Kyrgyz envoy due to statements by head of State Committee for National Security

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