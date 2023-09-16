МИД Таджикистана вызвал посла Кыргызстана из-за заявлений главы ГКНБ

Посол Кыргызстана в Душанбе Эрлан Абдылдаев был вызван в МИД Таджикистана, где ему сообщили об обеспокоенности таджикской стороны заявлениями председателя ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Таджикистана.
"Было подчеркнуто, что подобного рода комментарии способны нанести серьезный урон ходу переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы, а также взаимному доверию ",- говорится в сообщении.
Напомним, 15 сентября Камчыбек Ташиев заявил, что Таджикистан должен отказаться от территориальных претензий к Кыргызстану. По его словам, в противном случае Кыргызстан также начнет предъявлять территориальные претензии Таджикистану.